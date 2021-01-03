內地網絡補習平台擁9000萬用戶　融資失敗即時倒閉

內地網絡補習平台近年發展蓬勃，卻陷入憑融資撐起的不健康生意模式。聲稱擁有9000萬用戶的內地知名網絡補習社「學霸君」，近日因資金鏈斷裂，目前不但無法向用戶提供課程，亦無法向教職員發放薪金，5萬名已付費學生或血本無歸。大批家長赴「學霸君」北京總部要求退款，內媒記者發現，除了前台有職員接待家長外，辦公區已人去樓空。

據報道，學霸君自2014年創業以來曾5度處於資金鏈崩潰的邊緣，近日因為最後一名潛在投資人拒絕融資，令其資金鏈即時斷裂，無法繼續營運。在去年12月25日的發薪日，該公司由於未能向旗下的老師發薪，讓各界開始懷疑其資金出現問題，最終爆煲。

「學霸君」始創人兼行政總裁張凱磊上周六（2日）發表公開信，向5萬名學員、近3萬名續費家長、1萬多名老師、3,000多名員工和100多名代理商致歉，又強調自己從未失聯，公司亦無宣布破產，正處理員工和學生的安置工作，感謝同行出手相助墊付部分薪金。

學霸君是一款手機程式，用戶可透過拍照和上傳功課題目的圖片，自動檢索題庫並找到答案，它在2015年開始商業化時，發現題庫產品變現困難，每當開啟收費模式時用戶數都會下降，之後因同行競爭遭封殺，因而在2016年轉型成網上一對一補習，並聲稱當時已有超過6000萬註冊用戶，2017年被估值達到10億美元（約78億港元）。

內地在過去兩年有多間補習機構倒閉或出現資金問題，包括韋博英語、巨石達陣、優勝教育、美智美樂等，整個網絡補習行業實際上處於連年虧蝕狀況，2020年網絡補習行業資金總投入為150億美元（約1,163億港元），盈利卻只有數百億人民幣，虧損超過一半。