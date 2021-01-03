新冠肺炎：網紅指李文亮疲勞致死　疑令吹哨人事件失焦

湖北武漢市中心醫院眼科醫生李文亮，於前年12月30日最早向外界披露有新冠肺炎疫情的訊息，因此被稱為「吹哨人」。惟他最終亦因感染病毒，於去年2月身亡，其後獲官方追封為烈士。不過，近日內地社交網多名大V（即KOL或網紅）卻不約而同稱， 李的死主要因為採訪過度致疲勞累死，被質疑有意轉移視線。

微博多名擁有百萬計粉絲的大V近日相繼發文，指李文亮死前因接受了大量媒體採訪致「活活累死」，認為要是「好好休息話，他是有很大希望康復的」。有人更詳列李死前曾接受訪問的媒體清單，指其去世「其實就是被別人折騰死的」。另有人指李曾違規、違紀、違法，實際是並非以醫生的身份去世，發文似有否定李因公殉職的含意。

對上述大V的發文，不少網民不表認同，認為李本身是醫生，入住醫院深切治療病房後由經驗豐富的醫生照料，指他因疲勞致死是沒有醫學根據。網民更舉例，疫情期間兩名因染病致臉部變黑的武漢醫生胡衞鋒和易凡，前者未曾接受採訪而死去，後者頻密受訪則存活，進一步顯示受訪致死的說法甚牽強。

疫情衝擊全球經濟，惟台灣去年經濟增長料些微增長，南韓媒體日前報道稱，台灣之所以抗疫有成，原因是當地較其他國家地區較早中斷與大陸的運輸往來，阻止了疫情輸入。相反南韓以經濟合作為由，至今未對大陸採取全面措施。報道同時批評南韓當局一直看大陸臉色，卻因部署薩德導彈防禦系統一事，遭後者報復。

有關報道隨即被台灣綠營立委瘋傳，更強調台灣於疫情期間的表現，「讓全世界看見」。不過有美媒引述專家分析，台灣透過嚴格的隔離措施，幾乎滴水不漏地將疫情鎖在境外，但質疑這種隔離措施不能持久，更有可能在經濟和政治上令台灣受孤立。