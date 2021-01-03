台國防院：解放軍戰略支援部隊 或對台進行「沒有硝煙的戰爭」

台灣的國防安全研究院發布「2020中共年報」，指大陸對台的認知作戰可被視為「灰色地帶衝突」，建議安全部門應注意解放軍戰略支援部隊，預防這支隱蔽性較高軍種，對台灣進行「沒有硝煙的戰爭」。

在報告中，國防院分析新冠疫情發生後，大陸的對外宣傳手段以及對台認知作戰方式的改變，指出認知作戰是藉資訊與衝突手法以改變思維，進而改變行為的目的。認知作戰可從官方與非官方、軍方與民間等協同進擊，不受限平時與戰時，並善用敵方、我方、國際媒體與新媒體平台。

國防院表示，在疫情爆發後，大陸大肆宣傳輸出捐贈口罩、防護衣及病毒檢測物資至世界各地。報告指中共意圖在「人類命運共同體」旗幟下，進行「口罩外交」，其後各國紛紛澄清防疫裝備物資是出錢向陸方購買，並非大陸無償捐贈。報告表示，德國已回絕北京希望讚揚大陸協助抗疫的請求，加上輸出口罩及檢疫物資品質欠佳，讓中共認知作戰攻勢效果大打折扣。

國防院指出，大陸藉Youtube、TikTok等短片平台，對外發動網絡出征，凡反制中共者，均視為征剿的對象，以製造恫嚇心理效應。另外，報告指中共利用北京大學「南海戰略態勢感知計劃」在Twitter發布消息，運用輿論戰與心理戰以影響台灣民眾認知。此外，報告指在台灣的總統選舉後，大陸更入侵台總統府的電腦系統，意圖造成紛亂。