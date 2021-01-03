新冠疫情吹哨人術後視網膜脫落　斥醫生提供假照片違醫德

內地新冠肺炎疫情「吹哨人」之一、湖北武漢市中心醫院急診科主任艾芬近日披露，早前因右眼視力下降，在中心醫院退休眼科醫生賀玲介紹下，前往武漢愛爾眼科醫院（下稱「愛爾眼科」）求醫，惟接受手術後，卻出現視網膜脫落，右眼幾近失明。艾指控醫院誤診，更表示自己向主診醫生王勇索取覆查白內障照片時，王向其提供虛假照片，行為有違醫德。愛爾眼科已成立工作組調查事件，更稱願意幫助其後續治療。

艾芬上周四（12月31日）披露，她去年5月感覺視力下降後，自費到愛爾眼科求醫，並按主診醫生王勇建議接受人工晶體植入手術。惟術後，其右眼卻出現孔源性視網膜脫離，屈光不正（右眼高度近視）及乾眼症。而介紹艾到愛爾求診的賀玲接受內媒訪問時表示，王勇在手術前，未有替艾芬檢查眼底，致掌握不到視網膜變性情況，未能及早制止或治療視網膜脫落。她表示，艾芬的右眼視網膜脫落接受手術，已無法看清30厘米外的東西，估計要3至6個月後才知手術最終效果，右眼視力能保留多少。

艾表示自己在覆查白內障照片時，王勇將另一張白內障很嚴重的照片發給她。王勇及後以電話向艾芬解釋，聲稱病人的照片只篩選部分上傳系統，覆查時看到的那張照片他沒有保留，所以發給她一張另一角度的照片。可是，賀玲表示艾芬在愛爾眼科做的檢查都保存有電子版，她可以隨時向醫院索取相關資料。賀又指出，醫院對艾芬的診斷、治療是「完全正確的」，因為周邊網膜的情況並不影響是否做晶體置換手術。她又指出，艾的右眼患有高度近視，因此不排除在手術後會出現視網膜變性的問題。