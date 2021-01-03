新冠肺炎：世衞調查組本月抵華　成員涉存利益衝突

法國媒體周日（3日）報道，由世界衞生組織委託十幾位專家組成的調查小組，將在本月內飛往湖北武漢，調查新冠病毒起源。但是報道質疑，這是個遲到了1年的調查，而且調查組的1名成員、非盈利組織生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達薩克被指與武漢病毒研究所有利益衝突之嫌，委任他的決定遭受外界非議。

報道指，調查小組抵達中國後，將首先隔離兩個星期，然後進行為期4周的調查。世衞專家早前表示，此行目的不是要找到有罪的國家或政府，而是基於科學，盡一切努力，找出病毒的來源，並根據這些數據在將來降低人類感染病毒的風險。而且，與實驗室事故相比，此行更加關注病毒的「動物」來源的調查。但報道指出，要尋找蝙蝠到中間宿主動物和人類之間，通過貿易或飼養等活動的偶然傳播發現大流行的根源，這一探索勢必將需要數年時間。

另外，報道又質疑調查小組並不會前往武漢病毒研究所、武漢疾病預防控制中心，而且這些實驗室和行政部門的員工、以及建築物中的環境樣本，亦不在世衞組織調查議程上。文中又指出調查小組成員達薩克是武漢病毒研究所病毒學與疾病研究小組的長期合作者。因此由他調查事件，將存在利益衝突，降低小組的公信力。