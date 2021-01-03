外媒指愛立信CEO以撤離瑞典作威脅　要求當局解除華為5G禁令

總部設於瑞典、愛立信(Ericsson)首席執行官鮑毅康，被指向瑞典政府施壓，要求解除對華為及中興通訊的5G禁令，否則愛立信不排除撤出瑞典。瑞典商務部長則以「無法干預政府決定」回絕。消息曝光後，鮑毅康否認事件。

外媒報道，鮑毅康向瑞典商務部長哈爾伯格（Anna Hallberg）傳送手機短訊，多次提及愛立信在瑞典存在的事實，以及它是否會像以往一樣繼續存在，被視為一種間接威脅。他寫道：「我仍然希望得到瑞典的幫助，以及我們在這個國家能夠獲得重視」、「瑞典對愛立信而言確實是一個糟糕的國家」。他呼籲瑞典商務部「採取行動」和「介入並帶頭」取消華為的5G禁令。

哈爾伯格則回覆稱，瑞典政府無法干預禁令，因這是由瑞典郵政電訊管理局（PTS）根據安全部門和國防軍的建議作出的決定。鮑毅康斥責哈爾伯格應換位思考，就會明白為何歐洲科技公司稀少。

對於流出的短訊，鮑毅康否認其以「愛立信將離開瑞典」變相威脅。他強調，「我們的靈魂在瑞典，這裏是愛立信的基地」。報道指出，愛立信從中國三大通信服務商均獲得技術採購訂單，帶來大量盈利，在中國5G市佔有率為10%。