新冠肺炎：內地增33宗確診　4省市現本土病例

國家衞健委周一（4日）通報稱，內地新增33宗確診，其中13宗為本土感染，分別為遼寧大連、河北石家莊、北京順義等地。另天津防疫部門檢查發現，在5份進口汽車零件產品的外包裝上發現新冠病毒，已被妥善處置，相關接觸人員經核酸檢測均為無感染。

通報稱，截至周一凌晨，無新增死亡病例，累計87,150宗確診病例，其中4,634人死亡。本土病例分別為遼寧6宗、河北4宗、北京2宗和黑龍江1宗。其餘為境外輸入共20宗，分別為陝西6宗，上海4宗，四川3宗，廣東2宗，天津、山西、內蒙古、遼寧和福建各1宗。

通報顯示，新增40名無症狀感染者，目前仍有411名患者需留院治療，其中10人為重症患者。遼寧省疫情持續，新增6宗本地感染病例，其中瀋陽有5宗個案的3女2男病人年齡介乎47至67歲，均是上月23日境外輸入病例尹某某的關聯病例。

大連新增一名23歲女子感染，是早前無症狀感染者的密切接觸者，在酒店隔離時，4次核酸檢測均為無感染，至上月26日發燒入院，至周日（3日）被檢測確診。

另大連衞健委周日透露，發現1名超級傳播者，患者是一名商廈業主，由他傳染的確診者及無症狀感染者已達33人，與該商廈有關的病例更多達65人。大連這一輪疫情已造成最少78人感染，當局研判，這次疫情是由受病毒污染的進口冷藏產品引起。