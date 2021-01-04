內地著名學府畢業生薪酬統計　年薪逾17萬人民幣

內地包括南京大學、哈爾濱工業大學（深圳）、四川大學、對外經濟貿易大學在內的多所名校，近日陸續發布去年畢業生的就業平均薪酬。其中南大和哈工大（深圳）的畢業生平均年薪均超過17萬元（人民幣，下同，約20.6萬港元）。

接受調查的南大畢業生中，平均年薪為17.83萬元（約21.6萬港元），較前年上升3.21萬元（約3.83萬港元）。其中，本科畢業生平均年薪為14.92萬元（約18萬港元），碩士畢業生為18.28萬元（約22.1萬港元），博士畢業生則為18.7萬元（約22.7萬港元）。

對外經濟貿易大學去年畢業學生平均年薪酬為15.73萬元（約19萬港元），較前年增加8.93%。川大畢業生稅前年均收入約9.96萬元（約12萬港元），惟研究生與本科生收入差異頗大，其中博士生年薪平均約15.5萬元（約18.8萬港元），本科生年均收入約9.2萬元（約11.1萬港元）。

另哈工大（深圳）去屆本科畢業生共計354人，直接就業141人，佔畢業生總人數39.83% ，平均年薪17.08萬元（約20.7萬港元）。該校畢業生不少選擇服務國家，例

如到國防航天單位就業、當鄉村教師服務人民；其次是加入重點單位，如世界500強等行業龍頭公司工作。