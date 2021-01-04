解放軍軍機飛進台西南部空域　內地網紅倡冷武統台灣

解放軍軍機飛赴台灣鄰近空域已成為常態，周一（4日）上午9時許兩度進入台西南部空域，亦是今年持續4天飛赴相關空域。大陸左派網紅近日發表評論，提出以「冷武統」實現「和平統一」，意思是在槍口下迫台灣議和。

廣播記錄顯示，解放軍軍機兩架運8反溍機和電子干擾機，周一上午分別飛入台西南空域，高度為4,000及6,900米，台空軍升空警戒並廣播驅離。據Facebook「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，解放軍軍機本月累計進入台空域7次，也是自從上月31日以來連續第5天。

大陸國台辦主任劉結一在元旦發表講話時，有意為輿論熱議的「武統台灣」論降溫，惟曾因揭露假氣功、假神醫而揚名的大陸網紅司馬南，近日在微博發表以冷武統收復台灣的評論，內容引述一名據稱是澳洲華人學者王乃林的來信稱，現在兩岸和平統一已無可能，武力攻台亦大概不會發生，因此只剩下武力迫統一路。

該學者來信稱，現在台灣視大陸為死敵，更甚者是台多年「去中國化」開始見效，很多台獨支持者寧可餓肚皮也要支持民進黨。為免武力攻台造成大量傷亡，學者便建議「冷武統」，具體做法是派大陸海空軍強行介入台灣的海空防衞，且事先聲明大陸不準備武力攻島，但如果在行使海空防禦權的過程中遭台方攻擊，將觸發解放軍全面武力攻台，即「熱武統」，屆時台方便要承擔先發動攻擊的責任。

評論強調，由於不久後美國國會很可能會通過武力捍衞台灣現狀的議案，屆時大陸要實現兩岸統一，就只能與美國直接全面軍事硬碰。為了在這狀況出現前解決台灣問題，大陸可使用冷武統的時間窗口並不會很長。