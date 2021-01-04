美國瘦肉精豬肉未抵　台行政院長蘇貞昌視察捱批

台灣元旦起開放進口含瘦肉精豬肉（又稱萊豬），衞福部、農委會與財政部關務署公布最新「豬肉儀表板」數據顯示，從元旦到周日（3日），台灣可食用豬肉3,048噸，台灣豬肝、豬腎及其他可食部位2,811噸，而進口數據則為零，即至今未有萊豬進口台灣。行政院長蘇貞昌周一（4日）赴台北港視察，被質疑做騷。

立法院去年12月24日表決通過萊豬進口的9項行政命令。開放進口後，上述三個部門於新年首個工作日、本周一起每日上午10時公布台灣豬肉與進口豬肉的數據，讓民眾了解當前情況。

行政院長蘇貞昌赴台北港視察海關進口豬肉的查驗作業，被外界質疑「萊豬明明明未有進口，到底要查甚麼？」對此，蘇回應，今次是去了解進口豬肉檢驗程序。他認為，台灣貨要賣出去，就要接受外來貨品進口，「雖然進口廠商都說不會進口萊豬，進口後也會標示不含萊克多巴胺，但政府會為民眾健康做嚴格把關」。

不過，前台灣駐新西蘭代表介文汲批評，蘇今次活動是一場政治騷，因為以後每日都有萊豬進口，蘇無可能每次都去視察檢驗，直言最好的辦法便是「不要開放進口萊豬」。