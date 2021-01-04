前副省長靠煤吃煤當保護傘　上任47日受查雙開

青海省政府前黨組成員、副省長文國棟去年9月被通報因涉嫌違紀違法受查，當時距其獲任命該省副省長僅47天。據中紀委國家監委網站周一（4日）消息，文因「靠煤吃煤」，充當非法採煤的保護傘，已構成嚴重職務務違法並涉嫌受賄，經中共中央批准，決定給其開除黨籍及公職處分。

經查，文國棟對黨中央重大決策部署敷衍了事、另搞一套，與不法私營企業搞利益交換，致使祁連山南麓青海境內木里礦區非法採煤問題整而未治、禁而不絕；長期接受私營企業安排的宴請並違規收受禮金；幫助特定關系人打招呼承接工程，搞權色交易；利用職務上的便利，在非法採煤、工程項目承攬等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。他又被指不履行全面從嚴治黨主體責任，嚴重破壞當地政治生態；在組織進行談話、函詢時不如實說明問題。

中紀委網站通報指，文國棟嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。文除被雙開外，也被取消其黨十九大代表、青海省第十三次黨代會代表資格；另收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。