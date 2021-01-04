台去年全年新生兒料僅16.4萬人　創歷史新低

台灣的內政部最新統計，去年前11個月新生兒僅147,702人，比前年同期減少逾8%；即使去年12月新生兒可和前年持平，但預計全年新生兒僅164,618人，創歷史新低。

台媒指出，台灣出生人數2015年至2019年明顯降低，從213,598人逐年降至177,767人，總人口也從2019年的2,360萬人開始下跌，自然增長率由正轉負。而去年全年新生兒預料僅164,618人，將打破2010年虎年166,886人的史上最低紀錄。內政部表示，確切數據仍須待下周日（10日）正式公布。

台灣婦產科醫學會理事長黃閔照分析，因應新冠疫情，去年預計「防疫寶寶」會大增，但目前未看出效應，可能今年才會反映。而明年又逢虎年，出生數將再大降，需提早因應。台媒指，台灣40年來每逢虎年出生率都下跌，形成「虎年效應」。

衞福部表示，今年起推動優化兒童醫療照護計劃，每縣市至少一家重點醫院，守護兒童健康。內政部表示，各部門將推出措施，包括教育部推幼教補貼、公立及非營利幼兒園增班等；另政府推動產業升級，增加年輕人工作與待遇，還有住宅、幼兒學前報稅特別扣除額等，盼助年輕人提升生育意願。