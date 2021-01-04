民法典元旦實施後首案　小童高空擲物家長賠9萬人民幣

內地首部民法典在去年5月頒布，並在今年1月1日起正式實施。廣東省廣州市越秀區人民法院周一（4日）公開審理一宗高空擲物糾紛，是該法實施後市內首場判決。案中小童近日從35樓往下擲礦泉水樽，導致路人嚇跌受傷，小童家長需賠償約9萬元（人民幣，下同，約10.8萬港元）。

案發於去年5月26日下午，庾婆婆在位於楊箕的自家小區花園內散步，經過黃先生樓下時，黃家小孩從35樓的房屋陽台拋下一瓶礦泉水，掉落到庾婆婆身旁，導致其驚嚇、摔倒。報警後，庾婆婆被送入醫院，其親屬次日與黃先生一起查看閉路電視，確認礦泉水是黃先生的小孩扔下。雙方事後簽訂一份協議確認書，黃向傷者支付1萬元（人民幣，下同，約1.1萬港元）賠償。

中山大學附屬第一醫院診斷認為，庾婆婆右側股骨轉子間粉碎性骨折、高血壓病Ⅲ級（極高危組）、右側眼眶骨折。她住院治療22天後出院，後又因傷未痊愈，兩次住院治療累計超過60天，花費數萬元住院費。經鑑定後，庾婆婆傷情構成10級傷殘。

法院最終判決被告賠償原告醫療費、護理費、交通費、住院伙食補助費、殘疾賠償金、鑑定費合計82,512.29元（約9.85萬港元），精神損害撫慰金1萬元。宣判後，原告、被告均未對上訴與否作出表示。根據民事訴訟法的規定，雙方當事人在判決書送達之日起15日內，還可以提出上訴。