新冠肺炎：內地疫苗限18至59歲接種　孕婦兒童不宜

全國各地包括北京、上海、廣東、廣西、河南、陝西、山東、甘肅、內蒙，近日相繼展開新冠疫苗接種的工作，至今未有出現不良反應的報告。不過有內地專家提醒，包括孕婦、兒童及患嚴重慢性病的市民，不適宜接種新冠疫苗。

內媒周一（4日）引述西安交大二附院感染科主任黨雙鎖稱，目前疫苗共有6種，分別為滅活疫苗、減毒活疫苗、重組蛋白疫苗和核酸疫苗、病毒載體疫苗以及多肽疫苗。內地使用的是滅活疫苗，需要注射兩劑，兩次接種之間相隔2至3周。他表示，由於國內的疫苗是使用滅活的病毒、病毒的部分（如刺突蛋白）或該病毒的基因，因此不會令接種者感染新冠病毒。藥效方面初步推斷至少半年，但尚無確切結論。

他指出，部分人不適宜接種疫苗，包括有發燒；急性病發作；嚴重慢性疾病、處於慢性疾病的急性發病期；兒童；妊娠期婦女或哺乳期婦女；對疫苗中任何成分過敏，曾出現對疫苗嚴重過敏反應，如急性過敏反應、蕁麻疹、皮膚濕疹、呼吸困難、血管神經性水腫或腹痛；患有影響免疫系統慢性病或接受抗癌藥物治療（如化療）等；以及服用免疫抑制的人。另目前內地接種疫苗的年齡限制為18至59歲，此年齡範圍以外的人能否接種還需待進一步臨床試驗數據披露。

黨雙鎖又提醒，接種疫苗後要觀察30分鐘是否有過敏反應才能離開，離開後若出現發燒高於38.5℃，或局部紅腫，就必需盡快就診。接種後一周內除避免接觸已知過敏物及常見致敏原外，亦應盡量不飲酒、不進食辛辣刺激或海鮮類食物，並多喝水。