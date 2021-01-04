新冠肺炎：台多3宗輸入確診　一女子3個月兩度染疫

台灣續有輸入疫情。圖為台防疫人員在機場檢查旅客的入境健康聲明。（中時電子報圖片）

台灣周一（4日）公布新增3宗境外輸入新冠肺炎確診病例，患者分別來自菲律賓、多明尼加和法國，全部無症狀。其中一名台灣女子，去年10月於法國社區接受核酸檢測曾確診，事隔3個月再驗出受感染。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該名40多歲台灣女性，長期在法國工作，去年10月初曾在當地社區採檢確診，但未就醫治療，後續多次採檢均無感染。該女子於今年1月1日獨自返台，持有登機前3日內核酸檢驗無感染報告，入境後進行居家檢疫，至今無症狀。她於上周六（1月2日）申請外出奔喪，由衞生單位安排到醫院自費採檢，於今日確診。

另一名20多歲台灣女患者，去年2月前往多明尼加訪友，今年1月1日返台，因入境時提供的核酸檢測報告不符規定，需在機場自費採檢，今日確診。另一確診者為30多歲菲律賓女移民工，於去年12月10日赴台工作，持有登機前3日內核酸檢驗無感染報告，同年12月23日接受檢疫期滿前採檢，結果同樣無感染，其後由外傭中介安排至宿舍自主健康管理，期滿後於今年1月1日由僱主安排到醫院自費採檢後確診。

另有關越南日前公布一宗由台灣輸入的確診病例，莊人祥表示，目前確認是一名在台工作近5年的30多歲越南女移民工。由於她赴台後便未曾離境，因此不排除是在台灣受感染。據了解她離台前曾接觸7人，已接受核酸檢測，暫時僅一人已知無感染。