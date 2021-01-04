台警助走私1500公斤毒品　判刑7年半即時入獄

台灣台東縣警局蘭嶼分駐所前所長李哲銘警官，因協助毒販利用海釣船走私共約1,500公斤安非他命（俗稱冰毒）和氯胺酮（俗稱K仔），案經兩審後獲刑7年半。李男因不服判刑刑期，遂上訴至最高法院，惟周一（4日）被駁回。

起訴書指出，李哲銘因投資失利，負債千萬鋌而走險，夥同海釣船船長鄭程維合謀運毒。二人2018年底透過同黨李昆懋牽線，聯絡境外販毒集團。該集團先安排毒品由柬埔寨船運至台東蘭嶼外海，再由鄭某駕駛「藍悅號」，以海釣名義出海接駁毒品入港。檢警、海巡等單位在過程中派人搜證，待海釣船進港並搬運毒品上貨車時，採取行動查獲該批毒品。

台東地方法院審判時，認定李身為警員知法犯法，但考慮其歸案後坦白供述，符合減刑條件，遂於去年1月判其有期徒刑6年半。惟外界因質疑判刑太輕，案件去年7月於台高等法院花蓮分院二審，改判李男7年半有期徒刑。

判決後李男以已被押13個月為由，向法院提出停止羈押，獲准以30萬元新台幣（約8.4萬港元）保釋，但限制出境、出海，並限制住居。由於最高院駁回上訴，並確定他需要即時入獄，已通知檢方展開防逃機制。