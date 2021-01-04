中紀委新年打貪　首艘國產航母研製總指揮胡問鳴被開除黨籍

中紀委周一（4日）通報，內地4名去年受查的省部級幹部，因涉嫌貪腐等問題受處分，他們包括重慶前副市長、公安局前局長鄧恢林被雙開（開除黨籍及公職）；青海省前副省長文國棟被雙開；中糧集團有限公司前黨組成員、總會計師駱家駹被雙開；前中國船舶重工集團有限公司董事長胡問鳴被開除黨籍。

胡問鳴去年5月涉嫌嚴重違紀違法受查。經查，胡在落實黨中央重大決策部署不力，政績觀扭曲，嚴重偏離企業經營主責主業；且大搞迷信活動、違規打高爾夫球、接受宴請，縱容默許家屬在私營企業掛名取酬，非法收受巨額財物、濫用職權，造成國有公司資產重大損失。

官方認為，胡的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，應予嚴肅處理。最終，他被開除黨籍，取消原有待遇，其違法所得被收繳，所涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

胡問鳴1957年5月出生於江蘇揚州市，工作經歷涵蓋了空、陸、海三軍裝備的建造研發，曾參與首艘國產航母、殲10、國產飛機C919等項目，其中他全程參與中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母山東艦的建造，是首艘國產航母研製總指揮。

至於駱家駹則於去年8月受查。經查，駱違規接受可能影響公正執行公務的宴請；無視國家法律法規，持有非上市企業股份、低價處置國有資產、騙取巨額公款，在公司上市、股票增發、業務承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受巨額財物，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，最終被雙開，其違法所得被收繳，所有涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

資料顯示，駱出生於1964年10月，畢業於江西財經大學會計系，是高級會計師。2018年9月，他加入中糧集團黨組成員、總會計師。