美通過《國防授權法》　華國防部：炒作「軍事威脅」

美國日前通過2021年度的《國防授權法》（NDAA），當中包括多項涉華條款，提及繼續對台售武，涉港、涉疆問題堅持既有干涉立場等。中國國防部周一（4日）回應，指法案涉華內容固守冷戰思維，炒作「中國軍事威脅」，鼓吹中美戰略競爭，破壞兩國兩軍關係發展，又損害中國主權、安全及發展利益。中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

國防部指出，美方出於一己私利，鼓吹實施「太平洋威懾倡議」，不斷加強在亞太地區軍事存在，渲染軍事競爭，推動軍事對抗，暴露其一貫的霸權主義本質。中方批評美方的做法，只會加劇地區緊張，危害世界和平，最終必將損害美方自身利益。

針對台灣、香港、新疆等問題，國防部指事件純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，美方不論以何種方式「以台制華」，注定是癡心妄想。中方堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫，決不允許任何人、組織或政黨，以任何形式將中國領土從分裂出去。解放軍將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。

國防部敦促美方順應和平與發展的時代潮流，摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，客觀看待中國軍隊建設發展，停止干涉中國內政，不得實施法案中有關涉華條款。中方亦期待美方與中方相向而行，共同維護兩國兩軍關係大局，維護世界和平與穩定。