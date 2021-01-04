被指威脅國家安全　澳洲華商永久居留申請遭拒

中澳關係近月持續緊張，澳媒報道指，澳洲安全情報組織（ASIO）調查後認為，住在墨爾本的中國商人劉輝峰，有機會威脅澳洲國家安全，而拒絕受理其永久居留申請，並可能在短期內將他遣返。

澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲聯邦警察早前與ASIO反海外干預工作組展開聯合行動，共同調查劉輝峰。調查報告指，劉男曾在解放軍服役，自2014年開始居於澳洲，他亦是執政自由黨的捐贈人，先前被指與中國官方有關的自由黨議員廖嬋娥以及助理財政部長蘇卡爾（Michael Sukkar）過從甚密。

劉男接受向ABC表示，他因為曾出任當地鄰舍互助組織「澳洲緊急互援協會」的會長，而遭到ASIO認為他對澳洲國安造成威脅。報道指，這個組織微信有超過5.5萬名會員，主要是為各族裔居民提供緊急狀態下相互援助及訊息發布平台。惟ABC獲取的機密文件後發現，中國大使館曾承諾對該組織提供資金援助，因此組織也同意執行大使館指令。

劉認為澳洲當局拒絕自己永久居留簽證申請的決定並不公平，他重申自己沒違反過澳洲法律。他正向法院提起訴訟，要求推翻決定，並暫時容許他留澳。但一旦敗訴，相信他將被遣返中國。