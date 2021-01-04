習近平簽署中央軍委今年第1號命令　向全軍發布開訓動員令

內地官媒報道，國家主席、中央軍委主席習近平周一（4日）簽署中央軍委2021年1號命令，向全軍發布開訓動員令。命令中指出，全軍要堅持以新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹強軍思想及新時代軍事戰略方針，聚焦備戰打仗，深入推進軍事訓練轉型，構建新型軍事訓練體系，全面提高訓練實戰化水平和打贏能力。

動員令又提及，解放軍要深化實戰實訓，堅持以戰領訓，加強戰爭和作戰問題研究，實案化對抗性訓練，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練一體化，確保全時待戰、隨時能戰。

對於聯合作戰訓練，中央要求解放軍突出聯合指揮訓練，包括跨領域、跨軍兵種聯合專項，以提升一體化聯合作戰能力。訓令中又強調，科技是核心戰鬥力思想，因此全軍要加強現代科技的軍事知識學習，加強新裝備、新力量、新領域等訓練，融入作戰體系。

另外，解放軍軍媒周日（3日）撰文呼籲，所有今年12月31日前年滿18歲的男性公民，應按照法律規定，6月30日前履行兵役登記義務。年滿17歲未滿18歲者，本人自願應徵亦可登記；未超過24歲的男性公民，仍未參加兵役登記者，均應補充登記程序；如今年無參軍入伍意向，亦需在登記時申請「2021年度緩徵」告知。