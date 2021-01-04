華女留學生澳洲墮河　休班女警救人一同罹難

澳洲新南威爾士省一名休班女警，近日為救一名墮河的中國女留學生，亦被漩渦捲走，最終兩人均不幸罹難。據知該名女警因患癌一度暫停工作，病愈後重新執勤。

綜合當地傳媒報道，39歲的女警福斯特（Kelly Foster）與24歲中國女留學生及另外8人，上周六（2日）在新南威爾士省名勝藍山玩極限挑戰時，女留學生突然遭遇急流，從充氣浮床上墮進河中並捲入漩渦，福斯特見狀跳入水中欲拯救對方，卻同樣被渦流捲走。

警方表示，由於事發地點偏僻，同行者花了近45分鐘才找到可接收電話信號的地方報警。搜救人員下午到場後，因天氣不佳被迫暫停搜索，直至周日（3日）早上才找回兩人屍體。有當地人表示，出事峽谷比較安全，只是當日下雨令水位上升。當局目前仍調查兩人的死因。

新省警察廳長艾埃利奧特（David Elliott）事後讚揚福斯特捨己救人的英勇行為，並指她的離世對其家人、社會以及警隊來說，都是巨大的損失。據悉，福士特於2010年8月加入警隊當見習警員，2012年5月成為正式警員。2016年，她確診患乳癌後請假休養，直至最近完全康復，被調派至利斯戈鎮（Lithgow）。

至於另一名遇難的中國女留學生，則居住於悉尼近郊，警方仍在確認其身份，並已通知中國大使館協助聯絡死者居於中國的家人。