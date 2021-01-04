新冠肺炎：美高官指控武漢實驗室洩病毒　華外交部要求拿出證據

美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）日前曾透露美方愈來愈多證據顯示，湖北武漢的P4實驗室是新冠病毒最可靠來源。中國外交部發言人華春瑩周一（4日）指摘，有關言論是翻炒傳媒早前的「武漢實驗室病毒製造論謊言和謠言」，並要求美方立即向世界拿出證據。

華春瑩指出，世界上幾乎所有的頂級科學家和疾控專家，都曾否定病毒是從武漢病毒研究所傳出，中方媒體亦發布關於疫情的謊言與真相繫列，援引大量數據深入批駁。她批評，博明作為美國政府的高級官員，事到如今居然還在翻炒低劣的謊言和謠言，她希望美方澄清，有關言論是博明的個人言論，還是代表美國政府的正式立場。

針對病毒溯源問題，華春瑩反問，美國傳媒亦曾報道指出德特里克堡生物基地，與當地去年秋季的大流感和新冠肺炎疫情之間的關係，惟美方迄今不邀請世衞組織派專家去實地調查，又不邀請國際記者去實地採訪和參觀。

華春瑩最後強調，世界範圍內第二波疫情來勢兇猛，中國願同各國加強團結和抗疫，希望美方的那些人能夠回歸理性和理智，真誠地面對現實，能夠通過自身加強努力和國際合作，能夠最大限度的去維護美國人民的生命安全和健康，拿出一個大國應有的樣子。