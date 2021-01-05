長三角元旦假迎出行高峰　鐵路4日客流近800萬人

內地從元旦起開始一連三日的小長假，以上海為中心的長江三角洲亦迎來出行高峰。從上周四（12月31日）至周日（1月3日）假期結束為止，該區域在4天內的鐵路系統共接載784.4萬人次，佔全國鐵路客流量23.3%，按年增長逾4%，日均接載196.1萬人。

上海鐵路局表示，今年小長假維持往年假期基本規律，在12月31日、1日（元旦）、3日（假期最後一日）三日為客流最高峰，分別接載212.4萬名、222.6萬名、201.4萬名旅客；至於2日則為客流低谷，接載148萬名旅客。

長三角內各段高鐵線路形成「交通動脈」，包括商合杭高鐵合杭段、連鎮高鐵淮丹段、滬蘇通鐵路等，上述高鐵段在元旦假期間日均接載6萬至8萬名旅客，為沿線民眾出行提供便利。

當局根據數據預測客流變化，增加熱門線路和時段的列車安排，提升準時開車頻率和改善售票機制。另外大型客運站內亦嚴格遵守防疫措施，旅客進出站須量體溫，始發列車會每日消毒，公共場所亦會保持通風。至於寒流天氣問題，當局亦已集中力量加强電煤運輸，以保障發電供熱用煤需要。