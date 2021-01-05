17歲仔出拳護女友人　被控故意傷人惹議

河南省焦作市一名17歲少年早前與同行少女聚會，期間有2名不相識的男子摟住少女的脖子試圖強吻，還想把她拉走。少年上前護花，卻被男子打了一拳，他其後出拳反擊，最終成功擊退對方。詎料數天後當地警方依涉嫌故意傷人罪拘捕少年，事件引起社會爭議，他目前仍被關押在警局。

事發在去年12月，王勇和女同學佳佳以及一名女友人在酒吧聚會時，女友人的2名男性朋友突然到場，他們與王勇和佳佳不認識，卻一直想要強吻佳佳。當佳佳試圖離開時，兩人還二度追上前騷擾，其中一人甚至朝着王勇臉上打了一拳，然後王勇也朝對方打了一拳並踢了一腳，才帶佳佳離開，並一路護送她回家。

同月15日，警局經過當地人民檢察院批准，依照涉嫌故意傷人罪拘捕王勇，警方表示，和姓男子在遭到王勇拳擊後，鼻子遭到粉碎性骨折，雙方就賠償問題始終未能達成一致。事件曝光後引發社會爭議，網民紛紛為王勇抱打不平。

警方其後回答內媒訪問時表示，認可是和男「耍流氓且先動手」的情節，又稱「案情很清楚，並不複雜」。王勇家屬認為，王勇是見義勇為和正當防衞，義務代表律師認同此觀點，表示王勇為保護少女挺身而出不應構成犯罪，於是在周一（4日）向當地警局遞交撤案申請書，要求撤銷對王勇的起訴和關押。