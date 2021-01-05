電商員工疑加班猝死　公司被指「用命換錢」惹爭疑

總部設於上海的內地電商巨頭「拼多多」，其分部公司的一名女員工上周二（12月29日）工作至凌晨後，在回家路上死亡。事後網傳拼多多早前在網站「知乎」，以官方帳號對事件的回應截圖，指「你們看看底層的人民，哪一個不是用命換錢」。相關發言引起網民炮轟，拼多多周一（4日）回應，指有人利用其官方帳號發布謠言，惟網民半信半疑，批評聲浪更大。

有網民在本月初爆料，指拼多多一名23歲的女員工，上周二加班至凌晨1時30分，及後在下班路上猝死。內媒報道指，死者在新疆地區工作，負責賣菜業務，生前已經和男友有結婚計劃；她曾在去年10月於微信朋友圈發文，隱約表露對公司不滿：「資本主義文革，還真就全員韮菜」。

事件惹來熱議，有網民在網站「知乎」發問題稱：「如何看待網傳拼多多員工加班後猝死一事？」惟網傳截圖顯示，一個認證為「拼多多官方帳號」的帳號在相關問題下留言，稱底層人民「哪一個不是用命換錢」，並表示「不認為是資本的問題，而是這個社會的問題，這是一個用命拼的時代」。

有關言論引發大批網民不滿，拼多多事後發布聲明，指網傳截圖為謠言，稱內容並非該公司發布，該公司堅決反對截圖上的觀點。惟「知乎」網站其後發文，指經官方證實，截圖上的言論確實是由拼多多官方帳號發出的。

拼多多其後發布一張附上手指紋的解釋聲明，指之前「哪一個不是用命換錢」的言論，其實是營銷合作供應一名員工用個人手機發布，該言論不代表官方態度，其對該言論表示強烈反對。此事是公司管控不嚴導致，向公眾表示真誠歉意。惟該聲明沒有平息網民怒心，網上更有人指事件欲蓋彌彰。

另據內媒稍早前報道，上海市長寧區勞動保障監察大隊表示，接到網絡輿情後，勞動保障監察部門留意到拼多多公司的勞動用工情況，會對該公司用人合約、用工時間等情況進行調查。