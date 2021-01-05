新郎誤購超細胸圍引爆矛盾　女方悔婚變聯歡會

貴州遵義一名新郎因為新娘購買了細一個碼的內衣，被對方父母退婚，婚宴最終變成朋友聚會的聯歡會。新娘父親事後十分激動，要求男方賠禮道歉，堅決不讓女兒出嫁。新娘回應稱，導火線是男方的態度和說話的語氣，「擺明不重視她」，目前她已決定離婚。有網民認為女方為錢悔婚，新娘家屬最終退還男方禮金和買衣服的錢共10.8萬元（人民幣，下同，約13萬港元）。

事發於上周六（2日），新郎到新娘家中迎接對方到婚宴上，按照當地習俗，女方家長要求「從頭禮」，即男方為她購買從頭到腳、從內到外全新的衣服，詎料新郎買錯尺寸內衣，導致新娘父母十分不滿。迎親時已是當日凌晨，所有內衣店都已關門，男方無法再購買新的內衣。

新娘表哥指，當日男方買了最細尺寸的內衣，據當地習俗的意思是要女方出嫁後小心做人，「有點像穿小鞋（暗中刁難）的意思」。新娘表示，男方的態度是「愛嫁不嫁，反正我現在是來接你了。你不走，就要退錢」，激發更大的矛盾。有指，男方多次跟女方家人道歉，苦苦哀求女方，但未獲原諒。

新郎後來再到女方住所，但無法接到新娘，雙方僵持多時，警方到場處理，新郎無奈下只好離開。男方在酒店向在場賓客解釋，指是女方問題導致婚禮無法進行，但飯照樣吃，婚宴變成朋友聚餐。網傳指女方要求索錢，及認為男方禮金不夠，才會悔婚。

男方事後表示，反指女方家屬稱內衣不合適，非要立刻買新的，他的家人已到外邊找，但所有店舖都已關門。之前亦曾給了2萬元（約2.4萬港元）給對方買新衫，得悉對方無買，才替其代買：「內衣是按照女方提供尺碼買，不知道為甚麼無法穿上」。至於未來，他還未想會否繼續結婚，但事件正循法律程序處理。