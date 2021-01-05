實驗店發起抵制抗擊團購平台　監管未見成效

各大互聯網巨頭涉足社區團購後，反對聲音此起彼落。有社區的實體店經營商發起抵制，試圖逼使供貨商向社區團購平台供貨，但成效未能持久。另早前中央要求平台巨頭落實監管經營，但效果同樣不明顯。

去年12月，在新疆，一群超市老闆組建「實體店聯盟」，在社區團購平台多多買菜正式進入新疆的第一天便向供貨商施壓。當地一間超市的老板張曉表示，平台上的貨品價格遠低於超市進貨價，例如「伊力老窖」標價58.9元（人民幣，下同，約72港元），遠低於超市進貨價92元（約112.6港元），廠商要求的統一零售價則是128元（約156.7港元）；「金龍魚」食用油標價87.9元（約107.6港元），而超市的進貨價則要92元（約112.6港元）。

平台起初游說商店老闆當團長，將商店改成提貨點，稱可順帶可增加客流。但後來張曉發現客人提貨後便離開，又因店內貨品售價遠高於平台，漸漸再沒有顧客到店人購物，令商店的生意大跌。

實體店聯盟於是向供貨商埋手，當發現平台售賣某商品，便發動所有實體店將該商品下台，逼供商品的貨商停止向平台供貨。最初一些廠家承諾下架產品，但平台不久就找到貨源將貨品重新上架。逐漸地，這場抵制像是你來我往的博弈。另一方面，即使平台將商品下台，仍有顧客向商店投訴貨品售價太貴，埋怨老闆太黑心。一些參與抵制的老闆因此都擔心生意無法支持下去。

去年12月，內地市場監管總局聯合商務部召開指導會，指出當前社區團購存在的低價傾銷及因此引發失業等問題，要求互聯網企業要嚴格規範社區團購經營行為。但會議後，各社區團購平台並未出現明顯的取消補貼行為。食材網創始人文涵受訪時表示，科網巨頭做社區團購，是想增加一個新的流量來源和入口。他們不怕砸錢，只怕被時代拋棄。而在監管逐步落實之下，未來社區團購企業能否規範發展，仍是未知數。