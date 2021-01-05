平均降雨量少往年逾5成　全省逾78萬農民陷水荒

中國南方去年洪水為患，浙江省也為受災嚴重的地區之一。但當地官方周一（4日）證實，去年底浙江全省平均降雨量較往年同期少逾5成，個別地區的降雨量更打破歷來最少的紀錄，全省21個縣（市、區）、1,035條村、逾78萬農村居民面臨水荒。

內媒引述浙江省防指辦消息稱，去年10月16日至12月31日，浙江平均降雨量55毫米，較往年少53%；其中樂清市自去年11月1日至12月13日的總降雨量更只有1.1毫米，創史上最低。沿海個別縣市來水不足，溫嶺、玉環、三門、象山等地出現不同程度水源斷流、山塘見底、城市管網低壓供水等供水緊張狀況，部分鄉村亦缺水。當地各區發出不同級別抗旱應急響應，其中鄞州區大嵩片區為4級。

面對旱情和寒潮夾擊，浙江省防指辦去年12月已組織相關部門共開展50次98輪人工增雨；水利部門組織浙東引水工程蕭山樞紐向杭州、紹興、寧波、舟山供水6,500萬立方米，烏溪江引水工程引供水1.39億立方米；建設部門指導182家供水廠保障日均1,630萬噸供水水質和水量，農業農村部門派3,000多名專家指導農戶做好抗旱抗強寒潮工作。

浙江省防指辦強調，當地未出現主要城市供水緊張和農業大面積乾旱，旱情總體可控。惟根據天氣預測，當地旱情況可能進一步持續，會做好抗旱保供水工作。