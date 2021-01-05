南寧破今年最大宗水果走私案　涉值6.6億人民幣

廣西南寧海關周二（5日）通報，當地海關緝私局聯同黃埔海關緝私局近日分別在廣西南寧、憑祥，和廣東東莞等地，成功搗破3個水果走私團夥，逮獲疑犯8人，案值約6.6億元（人民幣，下同，約8億港元）。這是南寧海關緝私局踏入2021年偵破的最大宗案件。

南寧海關緝私局隸屬憑祥分局愛店中隊中隊長劉文韜表示，自2019年4月以來，不法走私分子通過報關公司申報從泰國進口同一級別的榴蓮。該級別的榴蓮市場價格約每公斤40元（約48港元），但報關公司向海關申報的價格則大約每公斤20元（約24港元），較市價相差近一半。

經初步查明，不法分子在境外收購榴蓮等水果，以虛構貿易合同、偽造貿易單證等手段，從憑祥友誼關口岸、黃埔沙田口岸通過一般貿易渠道，以低報價格方式走私入境，再銷往全國各地。自2019年4月至今，不分法子涉嫌通過這方式走私泰國榴蓮等水果1.65萬噸，涉嫌偷逃稅款約1,800萬元（約2,200萬港元），凍結涉案資金1,264萬元（約1,543萬港元）。

目前，南寧、黃埔海關緝私局已分別成立專案組，就案件作進一步調查。