解放軍開訓先進武器亮相　15式輕型坦克連續實彈射擊

隨着中央軍委周一（4日）發布今年第一號命令，全國各地軍區部隊陸續展開訓練。在海拔數千米的高原上，西藏多支部隊進行立體突擊演練，其中國產15式輕型坦克進行連續實彈射擊、官兵乘坐山貓全地形車利用車載重機槍進行火力掩護、新型直升機與米17直升機協同編隊進行低飛訓練，以猛士三代新型防護型突擊車快速機動開路。

早前內地軍報有關高原演練中，首次對外展示了15式輕型坦克的尾艙式自動裝彈機裝填穿甲彈的畫面。該款彈藥是中國研製的新一代105毫米脫殼穿甲彈，性能強悍。由於採用了整裝彈，所以該款坦克沒有沿用其他國產主戰坦克上的轉盤式裝彈機，而是改用了尾艙式自動裝彈機，直接從炮尾供彈，屬中國坦克發展史上的第一次。

尾艙式自動裝彈的優點是裝彈機結搆簡單，輸彈迅速，容易滿足射速要求。而且可以裝填整裝彈藥（彈頭和發射藥一體式），方便平衡炮塔重量。這設計雖然增加了炮塔的體積，容易被命中。但設計同時可以在彈艙布置洩壓板，使得彈艙被擊中後將爆炸氣流導到外部，從而降低坦克內部的士兵傷亡。因此一般認為，尾艙式自動裝彈機是現代坦克的發展趨勢。

在西藏日喀則軍分區展開的實戰訓練中，有官兵手持兩種國產高精準狙擊步槍進行訓練，包括一款新型國產CS/LR35狙擊步槍。現役解放軍主力狙擊步槍CS/LR4，是中國第一款專用高精擊狙擊步槍，造價高昂，據稱單價26萬元人民幣（約32萬港元），壽命為3,000發。

至於CS/LR35狙擊步槍，其性能方面達世界先進水平，平均壽命為6,000發，外界普遍推測將取代CS/LR4。據內地官媒早前公開宣傳片所知，這新款步槍長度為1,200毫米，口徑為7.62×51毫米。機匣頂部可安裝各種瞄準鏡，適合不同作戰環境。另新款步槍較上一代重量輕500克，射程更遠，精準度更高。