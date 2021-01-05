貪近18億人民幣兼犯重婚　賴小民獲判死刑

中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記兼董事長賴小民涉受賄近18億元（人民幣，下同，約22億港元），兼犯重婚案，周二（5日）於天津市第二中級人民法院公開宣判，賴被判死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

案件由天津市人民檢察院第二分院提起公訴，賴小民被控自2008年至2018年間，利用擔任前中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，前中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司前黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司前黨委書記等職務上的便利，以及職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在獲得融資、承攬工程、合作經營、調動工作以及職務提拔調整等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受、索取相關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣17.88億多元（約22億港元）。其中1.04億多元（約1.27億港元）未實際取得，屬於犯罪未遂。

2009年底至2018年1月，賴小民利用擔任前中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長兼華融湘江銀行股份有限公司黨委書記等職務上的便利，夥同特定關係人侵吞、套取單位公共資金共計2,513萬多元（約3,068萬港元）。此外，賴小民在與妻子合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有子女。

天津二中院認為，賴小民的行為構成受賄罪、貪污罪、重婚罪，且受賄犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，主觀惡性極深。同時，賴具有主動向他人索取賄賂和為他人職務調整、提拔提供幫助收受他人財物等從重處罰情節，認為他目無法紀，極其貪婪，且在十八十後不收斂、不收手，故依法作出上述判決。

同時，法院裁定對賴受賄所得財物及其孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分，繼續追繳；對貪污所得財物依法發還被害單位。