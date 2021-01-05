台行政院長稱嚴格把關標示　國民黨展開反美豬公投聯署

台灣在上周五（1日）開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）豬肉進口，台行政院長蘇貞昌繼周一（4日）前往海關視察美豬進口作業後，周二續到桃園市小學，訪視學生午餐採用本地食材的情況後表示，他將報告政府建立整套的機制，嚴格把關含瘦肉精豬肉的標示。另外，國民黨則展開反瘦肉精豬進口公投案的第二階段聯署，已劃定全台158個聯署點，希望能收集到50萬份以上聯署。

蘇貞昌表示，政府把關就是「把三關」，衞福部食藥署將對所有進口豬肉都嚴格審查品質，並且財政部海關把關，確保所有含瘦肉精豬肉都有完善標示，以供民眾參考。此外，國民黨立法院黨團發起反美豬第二階段聯署，立委林為洲指出，周末會到各個人潮聚集地舉辦聯署宣傳活動，又要求所有國民黨籍立委必須下鄉，爭取民眾支持。

另外，美國豬肉進口後，台灣本地生產的豬肉出現明顯漲價，引起社會熱議。國民黨主席江啟臣也表示，豬肉是民生必需品，維持豬肉價格穩定，是政府的責任。肉價上漲可能導致更嚴重的民生問題，若然民進黨當局不打算解決問題，民意必將反撲。