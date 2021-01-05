解放軍74集團炮兵旅開訓　新型箱式火箭炮亮相

隨着大陸中央軍委發布今年第一號命令，全國各地軍區部隊陸續展開訓練。解放軍74集團軍某炮兵旅周一（4日）在開訓動員大會上，展示全新列裝的新型箱式火箭炮，屬前年閱兵後首次公開亮相。火箭炮入列後，陸軍炮兵部隊可在大陸縱深地域實現跨海峽打擊，射程範圍可達台灣軍方的大部分機場。

據軍方媒體報道，在該旅的開訓動員大會上，新型箱式火箭炮與此前閱兵狀態不同，已採用了模塊化設計，可搭載300毫米、370毫米火箭炮，以及750毫米彈道導彈模塊，加上新箱採用了新的萬山特車底盤，具備機動性能強、打擊精準度高、火力猛等優點；其動力、傳動、訊息化通過性均比舊式底盤更升一級。

火箭炮總設計師湯祁忠介紹，新型箱式火箭炮射程可以達到300公里，打擊精度非常精準，不論射程及威力都具世界最高水平。而且遠程的箱式火箭炮武器更具有自動化裝彈系統，只需10分鐘就可裝填一車彈藥，大大降低使用難度。未來，解放軍西藏軍區、72集團軍、新疆軍區也會列裝同樣的箱式火箭炮。

火箭炮的射程更可覆蓋台灣大多數軍事設施。報道指，台灣航空兵基地距離大陸較近，台軍空軍駐紮的台南機場、新竹基地、台中清泉崗空軍基地、嘉義機場，分別距離大陸海岸不足150至270公里不等。這意味着在列裝部隊以後，解放軍陸軍炮兵旅可以覆蓋台軍絕大部分空軍聯隊所在基地。