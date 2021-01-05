分散半導體供應風險　傳台積電赴日設封測廠

台媒周二（5日）報道，日本政府一直力邀全球最大半導體代工公司「台灣集成電路製造公司」(下稱台積電)前往當地設廠。報道稱，日方的游說工作近日取得重大突破，台積電為分散中美貿易科技戰和南海局勢緊張帶來的風險，將與本經濟產業省成立合資公司，並在東京設立先進封測廠。

報道指，台積電與日方將會在近期簽定合作備忘錄，並對外宣布消息。而雙方將各自出資一半，該廠亦會成為台積電在海外設立的第一座封測廠。據悉，日本經濟產業省在美國邀請台積電赴美設廠後，擔心將會弱化日本在全球半導體的地位，於是亦邀請台積電前往日本設立晶圓廠。日本更在去年中旬與台積電簽訂合資設立「日本先進半導體研發中心」(JASRC)協議，對其在日設廠提供分年補助。

但台積電認為，日方在晶圓製造端欠缺完整供應鏈，因此拒絕有關方案。日本爭取不到台積電設晶圓廠後，轉向說服台積電到日本設立後段的封測廠。台媒分析指，台灣在晶圓代工及後段封測，市佔率居於全球領先水平，日本政府擔心，萬一台海發生衝突，全球晶片供應鏈或會因此中斷，因此日方近來積極爭取與台積電合作，以穩定半導體供應。