男子滑雪遭電線絆倒　頭着地經搶救不治

河北張家口崇禮區雲頂滑雪場周一（4日）發生致命事故，一名滑雪者被雪道上外露的電線絆倒後頭部着地，不幸身亡。上月初，黑龍江才有滑雪者因為摔倒在降落點外地區致死，相隔僅一個月再傳奪命事故，令人擔心在內地滑雪的安全。

經營涉事滑雪場的密苑（張家口）旅遊勝地有限公司（下稱密苑）事後通報，滑雪場於周一中午12時許接獲求助報告，一名男滑雪者在距離6號索道下站100米處跌傷。巡邏隊約15分後，將傷者送往北醫三院崇禮院區搶救，醫院下午約2時許，宣布傷者經搶救無效身亡。

當地警方和相關部門事後介入調查。

有知情人表示，事件中死者是有經驗的滑雪愛好者。另網上有人表示，過去也曾在該滑雪場遭遇類似事故，幸好無大礙。當時滑雪場也只是派人到場檢查並拍照，之後給了兩張入門券當賠償了事，質疑滑雪場管理不善。

內媒經查詢內地企業信息應用程式，結果顯示涉事的密苑成立於2009年，註冊資本6.2億美元（約48.36億港元）。該公司曾有多次被行政處罰記錄，其中2019年因「未取得建設工程規劃許可證擅自開工建設」被罰款76.8萬元（人民幣，下同，約93.8萬港元），2020年7月因「發布虛假違法廣告行為」被罰款38萬元（約47.4萬港元）。