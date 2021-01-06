新冠肺炎：譚德塞稱世衞專家赴華查病毒　出發後仍未獲發簽證

世界衞生組織早前表示中國允許專家前往當地調查新冠肺炎病毒的源頭，但世衞秘書長譚德塞周二（5日）證實，有專家已乘飛機出發，卻仍未獲中國簽證，譚德塞表示對此非常失望。

世衞近日宣布，中國已允許世衞專家到訪，預計一支10人小組不久會抵達中國，並赴湖北省武漢市，調查疫情源頭。譚德塞周二則在世衞日內瓦總部的視像記者會上表示，世衞率領的國際科學家小組前往中國了解新冠病毒起源，是根據世衞、中國政府及欲前往武漢的專家組共同的安排，但他卻得悉中國官員尚未核定專家組抵達中國的必要許可，但已有2位專家踏上旅途，其他專家們則無法在最後一刻成行，他因而感到非常失望。

譚德塞續稱，他正持續與中國官員聯繫，明確表明這項任務是世衞和國際專家團隊的優先工作，又表示中國向他保證，正在加快內部程序，以期盡快完成。

世衞突發衞生事件執行主任瑞安回應傳媒追問時補充說，專家組原訂周二出發前往中國，但有2位成員因路途較遠所以提前出發，因尚未獲得包括簽證等必要許可，其中一位途中打道回府，另一位先降落在第三國等待簽證。瑞安表明，不希望專家白跑一趟，譚德塞則已向中國提出交涉，希望這僅是行政問題，可以很快解決；而世衞對此情況感到沮喪，希望在接下來數小時內能解決問題。