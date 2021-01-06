新冠肺炎：內地增32宗確診　石家莊客運站關閉

國家衞健委周三（6日）通報稱，內地新增32宗確診，其中23宗為本地感染，分別為河北、北京、遼寧和黑龍江。其中河北新增20宗本地確診，石家莊佔19宗，另新增43名本地無症狀感染者，石家莊佔41人。石家莊進入疫情戰時狀態，周三起市內民眾需全員做核酸檢測，客運總站暫時停運，並停運石家莊機場至市區的旅客班車及周邊地區的旅客直通車。

石家莊多間醫院周二（5日）發布公告，病房實施封閉式管理，禁止一切探病。石家莊機場航班周三升降正常，惟連接機場與市區的巴士停運，民眾可改搭高鐵、的士或自行開車離開或前往機場。河北多條高速禁止車輛進入，並勸返車輛。

國家衞健委通報顯示，除上述本地確診病例外，過去一日新增9宗境外輸入確診個案，分別廣東和陝西各3宗、上海2宗和天津1宗；另新增19宗境外輸入無症狀感染者，無新增死亡病例，目前累計確診87,215宗，其中4,634人死亡。目前仍有443人需留院隔離治療，其中14人為重症病例。

另武漢大學醫學部病毒所教授楊占秋周二表示，接種疫苗無助撲滅這次石家莊的疫情，由於內地目前投入使用的是滅活疫苗，只能對正常人起到預防感染的作用，但對於已經感染病毒的患者，或者處於潛伏期的患者來說則無效用。