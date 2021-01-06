美國國務院宣布　明與台灣進行政治軍事對話

美國務院官方網站於當地時間周二（5日）宣布，將於周三（6日）與台灣進行政治軍事對話，料將聚焦軍事合作、軍售等議題。台灣的外交部發言人歐江安周三表示，台美有多元對話渠道，保持密切順暢溝通，以深化政治、經濟與安全各方面合作，惟基於台美互信與外交默契，不便對外透露細節。

美國務院公布周三罕見公開行程指，其中在當晚6時30分（香港時間周四早上7時30分），由美國國務院政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）將與台灣外交部、國防部等部門官員進行遙距視像對話。庫珀將在會上發表講話，該會預料會聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。

台媒指出，這並非美台雙方首次舉辦政治軍事對話。報道指，庫珀2019年8月曾在Twitter發布消息稱，與時任駐美代表高碩泰的會晤中，強調對美台政治軍事對話的承諾，以促進台海與區域的和平與穩定。庫珀當時曾表示，台美雙方確實有就當前與未來形勢進行相關對話，但他不願透露更多細節。

歐江安回應稱，台灣與美國之間經常就各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，深化合作，但對話的內容和參與人員等則不便透露，台方將繼續與美方就各項合作議題保持密切溝通及加強交流。