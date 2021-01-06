內地戀愛課程教授獵女　導師月入過萬人民幣

內地近日湧現大批戀愛指導公司，在重慶一間宣稱提供愛情諮詢的企業，被發現提供的收費課程主要教授情感操控，目的是把異性「捕獵」；導師擁有過千名學員，月入過萬元（人民幣，下同，約1.2萬港元）。

去年12月，內媒到訪自稱「中國最大線下實戰溝女機構」的重慶「魅之風科技有限公司」，與戀愛團隊導師「豪哥」（化名，姓何）和「天月」（化名，姓陳）見面。他們介紹，戀愛課程教授多種話術，如「提供價值、產生情緒波動、推拉技巧、冷讀術、服從性測試、打壓技巧」等。

「豪哥」指課程分多種收費，包括599元（約719港元）3個月的群組培訓；3,000元（約3,600港元）3個月的一對一指導；甚至4日3夜收5,000元（約6,000港元）「面對面實戰」。在這些教授搭訕勾引的導師看來，女性每一句話、每個舉動都有招數「拆解」，更可通過話術引導對方按框架聊天，感情升溫後再約會見面，最終和女方發生性關係。

導師又展示了幫別人代聊的記錄，收費7,000元（約8,400港元）一個月。只要學員直接將社交帳號給他，他就能幫學員聊天，把目標女性約出來，號稱保證成功。「豪哥」說道，「這個漂亮吧，早都上釣了，只用了一個星期就撩到了」。「天月」更稱，他最厲害的學員至今已搭訕勾引了50名女性。