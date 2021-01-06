大興安嶺-44.7℃創入冬最低溫　青海湖78%湖面冰封

黑龍江再創入冬以來最低溫。

內地天氣持續寒冷，周二（5日）氣溫驟降，其中黑龍江省大興安嶺地區錄得-44.7℃，創該省去年入冬以來最低溫；另內地最大鹹水湖青海湖湖面結凍面積比例超過78%。中央氣象台周三（6日）持續發出寒潮藍色預警，又預告至周四（7日）兩日各地寒冷升級，其中10個省區市居民更需當心凍傷。

有「中國最冷小鎮」之稱的大興安嶺呼中區呼中鎮，周二一早便被冰霧籠罩。當地氣象部門相關負責人稱，呼中區白山景區氣象監測站當日早上錄得-43.6℃最低溫。而據漠河市氣象局稱，受冷渦雲氣的影響，當日上午7時至8時，毗鄰呼中區的阿木爾林業局錄得-44.7℃最低溫。

本月3日，據衞星資料監測，青海湖結冰面積約3,560平方公里，僅西北部、西南部小範圍未結冰。與去年12月25日開始冰封時相比，湖體結冰面積比例10天內增加超過64%。據了解，氣溫急速下降是促使湖面冰封面積擴大的主要原因。

內地中央氣象台周三預測，受強冷空氣影響，周三上午8時至周五（8日）晚上8時，東北、西北、華北、黃淮、江淮、江漢、江南、西南、華南等地大部分將降溫6℃至8℃，其中，山西、山東、江蘇、上海、江西、浙江、福建部分地區降溫更達10℃。另中國天氣網周二推出今年首個全國凍哭預警地圖，提醒新疆、西藏、寧夏、甘肅、山西、內蒙古、河北、北京、遼寧、黑龍江等省區市提防凍傷。