香港逾50名民主派被捕　台陸委會感震驚

香港警務處國家安全處周三（6日）上午拘捕逾50名民主派人士，指涉嫌觸犯《港區國安法》中「顛覆國家政權罪」。台陸委會對此表示震驚，指事件凸顯香港基本法對港人權利的保障形同虛設。

陸委會指出，對於港警清晨突襲、大舉拘捕香港民主人士，台方及國際社會同感震驚，並譴責任何壓迫民主人權的惡霸行徑。陸委會又稱，倘香港民主自由持續淪喪，將影響其國際金融中心地位，對中國大陸沒有半點好處。相關方面應審慎收斂，否則終遭惡果反噬。

民進黨當日在Facebook發文，指港警帶走泛民人士，並威脅港媒交出文件，顯示香港已被中共紅色恐怖全面籠罩，未來令人擔憂。民進黨要求中共及港府必須立即停止任何鎮壓公民社會的極權作為，讓香港公民社會恢復原有不受威權脅迫的自由法治狀態。

國民黨主席江啟臣受訪時稱，該黨長期以來支持香港的自由民主，但最近一、兩年來，觀察到香港在這方面令人感到憂慮。他呼籲北京要能夠得到人心，才能夠長治久安。

時代力量也在Facebook發文稱，香港政府一次又一次的濫用國家權力打壓異己，再顯示其蠻橫與專制，而令人遺憾的是民主自由的價值對港人來說，愈來愈遙不可及。該黨呼籲台立法院召開臨時會在即，朝野各界應該不分黨派在這次會議完成《港澳條例》修法，建立更明確的香港援助機制。