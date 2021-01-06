陸播歷史動畫展現兩岸同源　台批手法拙劣

大陸官媒近日推出台灣歷史系列動畫，內容展現兩岸「同屬一個中國」的淵源。有台灣學者指，該動畫是只有意識形態、完全不顧史實的政治宣傳片。台陸委會則批評，有關宣傳手法拙劣無效。

該系列動畫名為《圓圓尋親歷險記》，共有5集，自上月28日起播放。動畫的主角名叫「圓圓」，以番石榴作造型。製作動畫的媒體稱，借由番石榴「台灣土生土長的屬性，以外皮綠色、內心紅色，象徵台灣當代具有普遍意義的熱愛台灣和祖國的熱血少年」。

台灣的政治大學台灣史研究所教授薛化元接受境外媒體訪問時批評，該動畫是不基於事實的政治宣傳片。他舉例第一集「生命初成」內容指，「台灣原本與福建緊密相連，隨着板塊的鬆動、剝離」，到了三國時期，台灣有了個學名叫「夷洲」，隋唐時期又叫「流求」。薛化元反駁，「夷洲」及「流求」未必指台灣；此外上萬年前根本沒有中國大陸，與台灣相連的是歐亞大陸而非福建。

報道引述台陸委會稱，陸方企圖重建歷史敍事、主導兩岸關係的話語權，是一貫的統戰宣傳與政治手法，毫無新意；假借軟性文藝創作包裝政治意識形態的手法，無法改變台灣民眾的認知和認同。陸委會呼籲大陸與其耗費資源製作不受歡迎的政治宣傳影片，不如以理性務實的態度推動兩岸交流和有意義的對話，才有助兩岸關係良性發展。