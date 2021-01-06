新冠肺炎：台增2宗英國變種病毒　華航長榮取消2月倫敦航班

台灣周三（6日）公布兩宗境外輸入無症狀感染個案，患者分別來自菲律賓和印尼，另當地再從過去確診者病毒樣本分析過程中，再發現兩宗英國變種病毒，令病例累積至4宗。因應英國疫情，中華航空及長榮航空同日宣布，台北往返英國航班現延長取消至2月底。

台流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，為應付農曆新年期間從外地返台人數可能增加，將加開集中檢疫所。，在追溯採檢由去年12月13至22日有英國旅遊史的216人中，再發現多兩人感染英國變種病毒，同樣為英籍男性，年齡分別約30和70歲。目前尚有14人等待接受採檢或檢測結果。

新增境外輪入確診病例中，其中一人為30多歲的印尼男性漁民，另一人為20多歲菲律賓男性移民工；兩人入境時均持有登機前3日內核酸檢驗無感染報告，入境後到集中檢疫所檢疫，至今均無症狀，在接受檢疫期滿前採檢後確診。

為強化入境旅客檢疫措施，台灣宣布自本月15日凌晨零時起，所有入境旅客除需依原規定提供登機前3日內核酸檢驗報告外，另需提供檢疫居所證明。考慮到農曆新年將至，海外返台人數增加，當地亦將開放1,500到2,000間集中檢疫所供返台者使用。市民可由本月8日起進行網上登記，收費一律為每天2,000元新台幣（約560港元），12歲以下同住小童不收費。

華航周三宣布，考量英國疫情情況，原規劃台北往返英國航班取消至1月底，現延長至2月底，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。而長榮亦表示，該公司往返台北及倫敦的客運航班，2月底前將暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。