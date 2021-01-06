中國城市化面積佔全球一半　珠三角成綠化最大城市群

香港大學工程學院土木工程系周三（6日）發稿，公布全球首個大城市城市化特徵研究結果。當中提到，中國在2001年至2018年間新擴張的城市面積，佔全球城市擴張總面積的47.5％。此外，珠三角城市群（廣州，深圳，東莞，佛山和中山等城市）成為全球綠化面積最大城市群。

研究由香港大學教授陳驥的團隊，與中國科學院深圳先進技術研究院，以及國家超級計算深圳中心合作進行。結果指，全球的「城市化」與「城市人口增長」比例極不平衡，其中，中高收入國家的大城市擴張最為快速。至於低收入和中低收入國家的城市，其平均城市人口增長量最高，惟因基礎設施發展落後，導致人口過分擠迫，甚至大量貧民窟湧現。

另外，研究人員按城市大小，在全球分劃出841個大城市群，當中城市建成區「顯著變綠區域面積」最大的前10位城市依次分別是：珠江三角洲城市群、東京、長江三角洲城市群（上海，蘇州，無錫和常州）、邁阿密、北京、芝加哥、首爾、天津、聖保羅和大阪。結果顯示，中國在過去近20年間的城市綠化量佔全球32％，當中至少1.08億城市居民因環境綠化受益。