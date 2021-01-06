公民連署標示萊豬遭駁回　國民黨決心公投表民意

台灣今年元旦起開放含瘦肉精的美國豬肉（台俗稱萊豬）進口，民間反對聲音不絕。民眾黨去年10月於政府公共政策網絡參與平台提案，要求標示萊豬、新增特定貨號等訴求，獲超過5,000人連署，惟平台回覆決定不參採訴求。國民黨周三（6日）宣布，本周末將在全台159個地點展開「反萊豬、綁大選」兩項公投第二階段連署，目標是收集逾50萬連署書，以趕在今年8月28日進行公投。

民眾黨的提案歷經一個月連署才突破人數門檻確定成案，去年12月16日，衞生福利部食品藥物管理署召開研討會，找來進口商、加工商等有關人士到場，會上提出要求對豬肉的萊克多巴胺（即瘦肉精）添加物含量作標示，但官方代表未針對問題回應。最終平台周二（5日）回覆：「經與會人員於各面向探討政策、法源、實務運作情形，決定不參採提案人的訴求。」

對此，民眾黨痛批當局「視人民心聲於無物，這就是最會溝通的政府嗎」。該黨立法院黨團總召賴香伶表示，該平台回應失去公民參與政策制定的積極性，進步性也打折，要求當局檢討改進。

國民黨周三舉行中常會，主席江啟臣表示，民進黨政府去年底強行通過進口萊豬的行政命令，市場亂象開始浮現。民進黨對消費者、餐飲業界、畜牧業者的擔憂繼續視而不見。該黨除譴責該黨立委悖離民意，更堅定推動公投表達民意。除周末的連署行動，該黨未來也將持續在人口集中地區設置連署攤位，並設置公投官方網頁，方便市民下載連署書。

民進黨發言人顏若芳同日表示，國民黨不斷以豬價波動和消費者預期心理，操弄萊豬進口議題，製造不安和恐慌，不但無助公共利益，更顯露該黨政治操作的本質。而據民進黨中常委的台北市議員許淑華轉述，針對網上出現關於進口萊豬的不同聲音，台灣的蔡英文總統應中常會建議，農曆年前會下鄉宣傳政策。