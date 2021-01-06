王毅會晤尼日利亞外長　兩國將開展軍事安全合作

中國國務委員兼外交部長王毅，周一（4日）起一連5日展開訪非洲行程，他周三（6日）在尼日利亞首都阿布賈先後會見該國總統布哈里及外長奧尼亞馬。兩國外長在會談後，簽署了關於建立中尼政府間委員會的諒解備忘錄；王毅又指，雙方達成7點重要共識，當中包括將開展軍事安全合作，提高尼日利亞維護國家的安全能力。

王毅在會晤後會見記者，他表示是次訪非行程，旨在對外傳遞中國和非洲攜手同行、打造更加緊密命運共同體的4點明確訊息，包括中國堅定支持非洲抗擊新冠疫情、支持非洲加快經濟復甦、支持中非合作提質升級，以及支持非洲提升國際影響。他表示，面對突如其來的疫情兩國抗疫互相給予有力支持，中方願同有需要的非洲國家，建立人員往來的「快捷通道」，有序推進在非洲重大合作項目的復工復產。

就此次與布哈里及奧尼亞馬會面，王毅表示，尼日利亞是非洲最大的經濟體，有着重要的國際和地區影響。中尼將迎來建交50周年，兩國合作已成為中非合作的重要組成部分。他與奧尼亞馬會談後達成7點重要共識，除了加強兩國軍事合作外，更包括繼續加強抗疫合作、密切國際地區事務協調，踐行多邊主義理念等。

王毅又表示，中非是生死與共的戰友，中國對非援助從不附加政治條件，更不干涉非洲內政，中方為非洲經濟社會發展及改善非洲人民生活作出的不懈努力不容抹黑。他強調，非洲應當是國際合作的大舞台，並非大國博弈的競技場，各國應當在尊重非洲主權、傾聽非洲聲音的前提下開展對非合作。