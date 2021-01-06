送餐員途中猝死　外賣平台否認存在僱傭關係

北京一名外賣送餐員近日在配送途中猝死，其家屬嘗試聯絡所屬公司「餓了麼」，但獲對方告知與死者不存在僱傭關係，且已明文寫在外賣員注冊條款中，聲稱基於人道主義，願意為家屬賠償2,000元（人民幣，下同，約2,399港元）。内媒表示，法院在處理有關外賣員糾紛時並無統一標準，有律師亦表示，須基於有否確立僱傭關係才能判斷責任誰屬。

事發於去年12月21日，43歲的韓姓男外賣員當日從上午9時左右開始接單，不久就迎來午餐時間的送餐高峰，僅在上午11時至中午12時就接到12張訂單，全日累計接到33單送餐要求，然而下午5時許在配送第34張訂單途中倒地身亡，法醫驗屍後得出猝死的結論。

報道指，韓男來自山西省洪洞縣，與妻子在去年2月前往北京謀生，為了供養家鄉務農的兩老和2名在學子女，二人選擇收入尚算可觀的外賣員一職。韓妻表示，丈夫健康一直很好，平時也沒有吃藥，就職前為辦理健康證做過多項身體檢查，包括驗血、胸透、便檢等，全均符合標準。

家屬認為韓男在工作期間發生意外應屬工傷，但「餓了麼」表示，任何人都可以以「蜂鳥眾包」應用程式注冊成為外賣員，但程式中表明外賣員與公司不存在僱傭關係，一旦接受注冊將視為認可相關條款，須承受有關風險。家屬目前僅能循韓男之前曾投保的一份1.06元（1.27港元）人身意外保險爭取賠償，但猝死只獲賠3萬元（3.6萬港元）。