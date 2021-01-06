台手機遭植入惡意程式　用戶淪詐騙人頭帳號

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）周三（6日）表示，當地電訊商「台灣大哥大」一款自有品牌、由大陸製造的「AMAZING A32」手機被發現內建軟件遭植入木馬程式，已要求該公司盡速釐清事發原因及回收已售手機。

NCC表示，日前接獲刑事警察局情資，發現涉事被植入惡意程式，民眾購買、使用手機時，詐騙集團可利用該手機門號向遊戲公司申請遊戲帳號，恐讓不知情的手機使用者變成詐騙集團的人頭帳號。截至上月20日止，仍使用該款手機用戶約7,600人。

台灣大哥大隨後發布新聞稿說明，指公司接獲合作廠商「力平國際公司」通知，由其負責生產製造的Amazing A32手機，因強化資安防護，必須全面召回進行安全性軟件升級。升級後，已送至獲認證的資安測試實驗部門檢測，已確認符合台灣資安，已無資安疑慮。

台灣大哥大又強調，堅持產品安全與服務品質是公司奉行的信念與價值，這次配合力平國際召回手機進行軟件升級以強化資安防護，公司除嚴肅以對，也將與「力平國際」充分合作，全力協助客戶進行後續事宜，並澄清其他機種未受影響。