台農會以人民幣發加班費　引發員工質疑

台灣南投縣的鹿谷鄉農會周三（6日）遭職員爆料，自農會在2017年於大陸販售茶葉獲利逾80萬元（人民幣，下同，約97.6萬港元）後，利用公會活動時將所賺的人民幣，分批攜帶入境回台，之後再以人民幣支付員工的加班費，引發質疑。

民進黨南投縣黨部執委林良政等人，周三到南投縣政府陳情，指稱鹿谷鄉農會以人民幣發放員工加班費，讓員工錯愕，因需到銀行兌換新台幣，還有匯差問題，致「他們敢怒不敢言」；林等人質疑，攜帶大筆款項、分散入境，是否違反洗錢防制法、擾亂農會選舉。

台媒報道，農會總共發出60多萬元有關費用（約73.2萬港元），惟農會舉辦活動時，由參加人員以化整為零的方式，入境時以不超過2萬元（約2.4萬港元）上限額度規定，帶回台灣。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，因為當年要匯回新台幣的程序麻煩，所以將款項分散，請團員入境時帶進來；而且銀行亦不願意將大額的人民幣兌換，所以徵得員工同意報以人民幣發放加班費。

南投縣農業處處長陳瑞慶表示，兩岸交流密切時，大陸人士來台觀光旅遊，商家亦會收取人民幣；而且經詢問財政單位，只要農會與員工合意，就沒有違法問題。