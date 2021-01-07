警破獲特大假冒知名紅酒案　案值近1.3億人民幣

廣州市公安局周三（6日）通報，廣州海珠警方先後在廣東、上海、江蘇等多個省市，搗毀9個生產及銷售假冒某進口知名品牌紅酒的據點，拘捕30名涉案人士，查獲一批涉案價值近1.3億元（人民幣，下同，約1.6億港元）的假紅酒。

警方表示，去年6月初，海珠警方接獲群眾舉報，有商家在網上售賣某知名品牌紅酒，疑似為假冒產品。警員先後在拘捕方某等4名疑犯，並當場查獲一批涉案價值200多萬元（約243萬港元）的假冒「X富」品牌的紅酒，以及大量銷售單據。經審訊，方某交代自同年2月起，通過網絡銷售假紅酒，由於售價極低，每月銷售額高達10多萬元（約12.2萬港元）。

海珠警方迅速成立由食藥環偵大隊牽頭，多警種合成作戰的專案組，迅速鎖定假紅酒的供貨商位於深圳龍崗區某工業園內的一倉庫。經進一步偵查，該倉庫加工的假冒紅酒，還通過物流速遞銷往上海、江蘇、雲南、廣西、浙江等多個省市，且出貨量巨大。

專案組聯合上海嘉定、江蘇泰州、雲南昆明、廣西南寧、浙江嘉興等警方，於去年9月16日在深圳龍崗區、中山小欖鎮、茂名電白區，以及上海嘉定、江蘇泰州、雲南昆明、廣西南寧、浙江嘉興展開統一收網行動。